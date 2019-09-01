Ремонт компьютеро в Минске
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Минск, Мазурова 12, оф 35/1
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ В МИНСКЕ

“Сервис №1” – эффективное решение проблем с вашим компьютером или лэптопом

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ремонт компьютеров минск

+375 (29) 273-67-33

+375 (29) 273-67-33

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ В МИНСКЕ

“Сервис №1” – ремонт компьютеров в Минске. Мы не просто мастерская по ремонту компьютерной техники, само название “Сервис” отражает наше отношение к оказанию услуг. Мы знаем, на сколько важен индивидуальный подход и внимание к проблеме клиента.

Ремонт компьютеров – срочная услуга, т.к. сегодня ПВМ имеет важное значение в жизни большинства людей. Учеба, работа, досуг, всё это эффективнее и проще делать при помощи компьютерной техники. А ремонт компьютеров в Минске должен быть оперативным и качественным, соответствовать ритму жизни столицы.

Наша компания по ремонту компьютеров и ноутбуков окажет услуги любой сложности, будь то аппаратный или программный ремонт устройства. Вы нуждаетесь в переустановке виндовс? Или у Вас греется ноутбук? Без проблем, Вы можете вызвать мастера на дом. Не включается компьютер или ноутбук? Был перепад напряжения или Вы случайно пролили кофе на устройство? Не вопрос, компьютерный мастер уже в пути!

Ремонт компьютеров в Минске быстро и за разумные деньги – SN1.BY

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Ремонт ноутбуков

Ноутбук не включается? Перегревается, тормозит? Другая неисправность? Мы оперативно решим  любую проблему…Ремонт ноутбуков »

Тех. обслуживание

Чистка системы охлаждения компьютеров и ноутбуков. Замена термопасты, термопрокладок, смазка кулеров. Устраним перегрев…О чистке »

Установка Windows

Тормозит компьютер? Постоянно всплывают ошибки? Не грузятся программы? Переустановка операционной системы решит проблему…К списку ОС »
замена матрицы

Замена матрицы

Замена экрана ноутбука любой диагонали. TN+Film, IPS, ADS. Выезд на дом, ремонт в течении 30 минут. В наличии матрицы под любую модель лэптопа…Читать далее »

Замена SSD/HDD

Замена жесткого диска компьютера и ноутбука. Все сопутствующие услуги. В наличии SSD и HDD диски любого объема…Подробнее о накопителях »

Настройка internet

Настройка сети интернет, устранение неполадок с маршрутизаторами, роутерами, сетевыми картами. Установка беспроводной сети WiFi…Читать ещё... »

Замена клавиатуры

Замена клавиатуры ноутбуков и нетбуков любых моделей всех производителей. Срочный ремонт с выездом на дом по Минску и МО…Подробнее »

Настройка ФСЗН, налоговой

Настройка программ налоговой инспекции, фонда соц. защиты, справочников и т.д. Установка сертификатов, резервное копирование…Об услуге »
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ В МИНСКЕ НА ДОМУ

Ремонт компьютеров в Минске с выездом на дом – одно из преимуществ нашего сервиса. Не тратя своё время, Вы можете вызвать мастера по ремонту компьютеров в офис или на дом. В случае осуществления ремонта, выезд специалиста – БЕСПЛАТНО.

Около 80% неисправностей компьютерной техники можно решить без посещения мастерской.

Вызвать компьютерщика на дом – сэкономить драгоценное время, без переплат.

 

 

СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА?

Как и любой другой вид деятельности, ремонт компьютеров подразумевает наличие специалистов разного уровня и принципа работы. Мастером по ремонту может назвать себя и тот, кто поставил 2 раза windows соседу, и тот, за плечами у кого тысячи восстановленных и отремонтированных ЭВМ, ноутбуков, моноблоков. И один и второй ремонтируют технику в той или иной мере, но качество и стоимость услуг каждого отличаются. Сервис №1 в Минске не предлагает Вам самый дешевый ремонт, мы делаем качественно и в срок, за что просим объективную оплату. К кому обращаться – решать Вам… Но помните:

ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ТОТ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ!

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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ В МИНСКЕ

 

Компьютерная помощь в Минске “Сервис №1” – это команда опытных сервис-инженеров с совокупным опытом работы более 70 лет!!! Это внушительная цифра, но мы готовы доказать всё на деле. Обратившись к нам, Вы убедитесь в том, что нам под силу отремонтировать любой компьютер или ноутбук.

На счету наших мастеров более 20 000 отремонтированных устройств, в том числе и те, которые отказывались или не смогли восстановить другие компьютерные мастерские в Минске и других городах РБ. Опыт – залог успеха, а значит, для нас нет не решаемых задач.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ В МИНСКЕ SN1.BY – ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ | ЦЕНЫ

Стоимость услуг по ремонту компьютеров формируется из многих факторов, и это не только сложность. Также, стоит отметить такие моменты, как стоимость самого устройства, процент износа комплектующих, качество плат и электронных компонентов. В некоторых случаях, выполняя одну и ту же работу на разных устройствах можно потратить в разы больше времени, что само собой подразумевает увеличение стоимости относительно средней заявленной.

Компания “SN1” предлагает среднерыночные цены на ремонт компьютеров в Минске. В наши планы никогда не входило конкурировать с помощью демпинга, он порождает низкое качество обслуживания, что противоречит нашим принципам. Ремонт компьютеров в Минске по самой низкой цене – удел студента, а не специалиста.

ХОТИТЕ КАЧЕСТВЕННО – ВАМ К НАМ, ХОТИТЕ ПОЧТИ ДАРОМ – ВЕРНЕТЕСЬ ВСЕ РАВНО, НО УЖЕ НАСТУПИВ НА ГРАБЛИ.

WINDOWS
Br 30за услугу
  • Установка ОС
  • Драйвера
  • Программы
  • Антивирус
Подробно
ЗАМЕНА SSD
Br 135Под ключ
  • Установка SSD
  • Разметка
  • Windows
  • Гарантия
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ЧИСТКА (ТО)
Br 30с выездом
  • Замена пасты
  • Термопрокладки
  • Смазка кулера
  • Разборка / сборка
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